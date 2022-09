Iano Andrade / CNI - 29.06.2022 Candidata ao Planalto, Tebet disse que 2º turno entre Lula e Bolsonaro é "o pior dos mundos"

A candidata ao Planalto pelo MDB, Simone Tebet , criticou a atual polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial. De acordo com ela, um possível segundo turno entre os dois candidatos é "o pior dos mundos para o Brasil".

A senadora afirmou que, se o resultado das pesquisas de intenção de voto divulgadas forem confirmadas pelos eleitores no próximo dia 2 de outubro, o cenário de polarização vai se estender até dezembro de 2026, fazendo com que o país "não tenha paz".

"Não tem carta na manga, não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é o próprio processo eleitoral [...]. A fórmula mágica é vivermos numa democracia e não abrir mão dela. A única coisa que eu tenho a oferecer para o Brasil é o meu amor incondicional pelo povo brasileiro e a coragem de fazer o que é certo", afirmou, durante sabatina promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), nesta segunda-feira (19).

"O segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente, se isso acontecer, é o pior dos mundos para o Brasil. O Brasil não vai ter paz", continuou.

Segundo pesquisa BTG/FSB divulgada na manhã de hoje, Lula está com 44% das intenções de voto contra 35% de Bolsonaro . No último levantamento, de uma semana atrás, o petista tinha 41%, contra 35% de Bolsonaro .

Conforme os dados , Tebet aparece em quarto lugar no ranking de candidatos, com 5% das intenções. A senadora está atrás de Ciro Gomes (PDT), que tem 7%.

Embora Tebet não lidere as pesquisas eleitorais, ela disse já ter visto outros candidatos nesse patamar de votos ganhar as eleições .

"Eu me recuso a desistir desse Brasil que eu sonho diante de um cenário que, para mim, nenhum dos dois [Bolsonaro e Lula] serve. Estou diante de um processo eleitoral em que me recuso a aceitar que nesta eleição, que é mais importante do Brasil desde a redemocratização, nós tenhamos que optar pelo menos pior."

Durante a fala, a candidata também destacou que seu nome é o menos rejeitado entre os presidenciáveis. "Como mulher, sabemos que as mulheres hoje são as mais propensas a não votarem nem em Lula, nem em Bolsonaro."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.