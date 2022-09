Reproducao: Facebook Partido do presidente Jair Bolsonaro teria pagado o montante em 20 transferências bancárias

O Instituto Paraná Pesquisas recebeu R$ 2,7 milhões do PL (Partido Liberal), ao qual é filiado o presidente Jair Bolsonaro, no período de pré-campanha eleitoral. O montante, pago em 20 transferências bancárias, teria sido retirado do Fundo Partidário. As informações são do jornal Folha de S.Paulo .

O ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida eleitoral pela presidência e isso vem sendo mostrado nas pesquisas de intenção de voto. Segundo a última pesquisa do Datafolha, divulgada na quinta-feira (15), Lula tem 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição, e Bolsonaro, 33%.

Já a último levantamento do Ipec (ex-Ibope), divulgado no último dia 12, mostra o petista com 46% das intenções de voto e Bolsonaro com 31%.

Sondagens do Paraná Pesquisas, no entanto, vinham indicando empate técnico entre os dois principais candidatos, o que passou a gerar desconfiança sobre a credibilidade do instituto.

Em nota enviada ao iG , o Paraná Pesquisas afirmou que o instituto "trabalha para diversos partidos políticos, não apenas para o PL, e todas as pesquisas são realizadas e entregues de acordo com contratos firmados com os partidos contratantes". A nota diz ainda que a empresa "tem feito várias rodadas estaduais de pesquisa nos 26 estados e no Distrito Federal".

De acordo com o TSE, o Paraná Pesquisas realizou 63 pesquisas de intenção de voto à presidência, de abrangência nacional e estadual, de janeiro até o último domingo (18). Em nenhuma delas o PL aparece como contratante.

O iG procurou o PL, mas não obteve um posicionamento até a publicação desta reportagem.



