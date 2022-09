Reprodução/Globo - 13.09.2022 Rodrigo Garcia criticou Tarcísio de Freitas

Nesta sexta-feira (16), o candidato à reeleição ao governo de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) usou o perfil do Twitter para criticar Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu adversário. A crítica ocorreu após o ex-ministro da Infraestrutura elogiar o ex-presidente Fernando Collor de Mello , que sofreu um impeachment em 1992.



O tucano relembrou que o candidato ao governo de Alagoas foi responsável por confiscar a poupança de milhões de brasileiros na década de 1990, o que causou uma enorme crise econômica. Rodrigo aproveitou para elogiar o trabalho feito pelo ex-governador paulista Mário Covas.

“Não queremos o Collor, que confiscou o dinheiro dos brasileiros, dando palpite aqui em São Paulo. Minha referência na gestão pública é o Mário Covas, e São Paulo precisa de um governador independente”, comentou Garcia.

A crítica não é por acaso. Tarcísio gravou um vídeo apoiando a candidatura de Collor em Alagoas. O candidato bolsonarista ao governo paulista declarou que o Brasil deu um “salto” de crescimento e “abriu o mercado”, permitindo que o país “conseguisse superar o atraso”.

“Eu tenho certeza que essa dupla [Collor e Leonardo Dias] vai estar unida com o presidente Bolsonaro e vai fazer a diferença pelo Estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos. Uma pessoa que esteve na Presidência da República e deixou um grande legado que foi a abertura econômica. Graças a ele, nós começamos a dar a andar a passos largos na direção da modernização”, afirmou Freitas.

Collor foi eleito presidente da República em 1989, mas viu seu governo perder popularidade rapidamente. Em 1992, o empresário Paulo César Farias, tesoureiro de campanha do candidato ao governo de Alagoas, acabou sendo acusado de testa de ferro em diversos esquemas de corrupção.



A investigação PC Farias se desdobrou naquele período e escandalizou o Brasil. Além disso, o confisco da poupança de milhões de brasileiros fez co quem a popularidade de Collor ficasse ainda menor. Com a pressão popular e os casos de corrupção, ele renunciou, sendo sucedido por Itamar Franco. Mesmo assim, o parlamento votou a cassação e o ex-presidente ficou oito anos inelegível.

Atualmente, Fernando afirma ser bolsonarista, tanto que participou de diversos comícios ao lado do atual governante.

Tarcísio x Rodrigo Garcia

Tarcísio e Garcia lutam por uma vaga no segundo turno, já que Fernando Haddad (PT) lidera com folga as pesquisas de intenções de votos. No último levantamento Datafolha , o ex-ministro apareceu com 22%, enquanto o atual governador paulista saltou de 15% para 19%.

