Reprodução/Twitter Deputada Andréia de Jesus é ameaçada de morte





Andréia de Jesus (PT), deputada estadudal no estado de Minas Gerais , foi ameaçada de morte nesta quinta-feira (15). A mensagem recebida via e-mail com as ameaças que descrevia como ela seria assassinada.

"Deputada Andreia de Jesus vou ser direto. Estamos cansados dos seus ataques a família mineira. Por isso vamos eliminar você. Vai ser com tiro nas nádegas e pelas costas pois os traidores merecem", diz o e-mail enviado por volta das 5h da manhã.

"Seus dias estão contados e seu fim é questão de tempo. Muito pouco tempo. Marielle te espera. USTRA VIVE! SELVA!", completa a mensagem. O texto foi assinado por um grupo denominado "Comando de Caça aos Comunistas de Minas Gerais".

Nas suas redes sociais, a candidata à reeleição lamentou a ameaça e disse que isso se tornou uma realidade ao longo da sua trajetória política. Ela ressaltou ser "semente de Marielle Franco" e afirmou que não vai permitir ser interrompida.



"Ontem era para ser um dia alegre de reencontros com o presidente Lula e com o povo de Montes Claros, mas ao contrário disso, fiquei pensando mais uma vez em como a minha vida e a de tantas pessoas negras neste país não são tratadas como vidas vivíveis", publicou a deputada.

pic.twitter.com/UUPhzutP3y — Andréia de Jesus 13050✊🏿Preta Voz de Vidas Negras (@andreiadejesuus) September 16, 2022

Ameaças constantes

Desde que iniciou o seu mandato, foram abertos 29 inquéritos policiais por ameaças de morte à deputada. Uma das ameaças que ganharam destaque ocorreu em novembro de 2021.

Na ocasião, Andréia defendia a investigação de uma ação policial que culminou na morte de 26 pessoas em Varginha, cidade localizada no Sul de Minas Gerais .

“Vamo lhe matar. Seu fim será como o de Marielle Franco ”, dizia um trecho da mensagem, que também fazia menção à ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018. Em razão da ameaça sofria no ano passado, a candidata à reeleição pelo PT anda escoltada pela Polícia Militar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.