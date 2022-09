Reprodução/Facebook Tubarão entra em barco e assusta pescadores





Um tubarão "invadiu" um barco na região do Maine, localizada no nordeste dos Estados Unidos. A chegada repentina do animal causou desespero nos pescadores que estavam a bordo.

Veja no vídeo abaixo:

A postagem da empresa de pesca norte-americana 'Sea Ventures Charters' afirma que os presentes estavam em um "belo dia de pesca de tubarão" quando um animal mordeu a isca. O que eles não esperavam é que um outro tubarão subiria no barco e os assustaria.





Segundo o autor da post, ninguém ficou ferido . O tubarão foi medido, marcado e liberado de volta para a água.

