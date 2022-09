Reprodução 91% dos eleitores dizem que vão sair de casa para votar, diz PoderData

91% dos eleitores afirmam que "com certeza" vão sair de casa para votar no dia 2 de outubro. Em 7 dias, esse índice variou 4 pontos percentuais. Os resultados fazem parte da pesquisa PoderData realizada de 11 a 13 de setembro de 2022.

Os que dizem que podem não ir votar são 6%. Outros 2% responderam que não comparecerão à urna e 1% não soube responder.

Na última eleição nacional no Brasil, em 2018, a taxa de abstenção foi de 20,3%. Em 2020, quando o pleito municipal foi realizado durante a pandemia, o percentual de não votantes chegou a 23,14%.

Se a eleição fosse realizada só com os eleitores que dizem ter certeza que sairão de casa para votar, Jair Bolsonaro (PL) oscilaria 2 pontos percentuais para cima no 1º turno e chegaria a 39%. Lula (PT) mantém os 43% registrados entre a população em geral.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo PoderData. Os dados foram coletados de 11 a 13 de setembro de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos.

Foram 3.500 entrevistas em 298 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-02955/2022.

