REPRODUÇÃO: YOUTUBE - 15/09/2022 Jair Bolsonaro durante live nesta quinta-feira (15)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (15), que fará live todos os dias a partir de semana que vem. Segundo o mandatário, os vídeos serão "praticamente nosso horário eleitoral gratuito". As eleições gerais tem início no dia 2 de outubro.

“Pretendo, a partir de semana que vem, todo dia fazer uma live às 19h para falar um pouquinho do que acontece e falar de política até o dia das eleições. Seria praticamente nosso horário eleitoral gratuito”, disse o chefe do Executivo em live desta semana.

O mandatário também afirmou que indicará as candidaturas de senadores e governadores a seus seguidores. “Peço a quem puder comparecer para nos ajudar aqui, porque vamos indicar muitos governadores e senadores por todo o Brasil”, disse.

O presidente pediu para que os aliados não se dividam e afirmou que ainda há muitas desuniões entre candidatos simpáticos a ele nos Estados. “Se o pessoal não concentrar em um nome um pouco melhor, com chances de chegar, fica valendo a máxima: quando os bons se dividem, os maus vencem.”

Pesquisa eleitoral

Segundo a pesquisa Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (15), o Chefe do Executivo está em segundo lugar na corrida presidencial. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 45%, contra 33% de Bolsonaro.

Em um cenário de segundo turno, o petista venceria o atual mandatário por 54%, ante 38% do presidente, de acordo com o levantamento.

A pesquisa escutou 2.676 pessoas em 191 cidades, com entrevistas presenciais entre os dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.

