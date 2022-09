Reprodução/YouTube - 15.09.2022 Torcida de Lula é de crescimento no Datafolha

A campanha do ex-presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já aguardam com grande expectativa a pesquisa Datafolha , que será divulgada nesta quinta-feira (15). A torcida é que o novo relatório do instituto confirme o índice apresentado pela Ipec, que colocou o petista vencendo no primeiro turno com 51% dos votos válidos.



No último levantamento, o antigo chefe do executivo federal apareceu com 45% das intenções de votos contra 32% do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa do PT é que Lula consiga crescer 2% e o seu principal concorrente fique estável ou cresça, no máximo, 1%.

Os petistas avaliam que o 7 de setembro e a agressão verbal de Douglas Garcia contra a jornalista Vera Magalhães influencie negativamente o resultado do grupo bolsonarista . Além disso, a campanha do ex-presidente identificou, em pesquisas internas, que o debate do voto útil ganhou força em diversos estados do país.

A equipe de Lula reparou que Bolsonaro passou a discursar contra o voto útil, assim como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). A avaliação é que as campanhas adversárias também perceberam que há um movimento de migração a favor do líder nas pesquisas.

Se o Datafolha confirmar o resultado Ipec, os petistas vão apertar o pé no “acelerador” e se esforçar ainda mais para alcançar a vitória já no primeiro turno, focando toda sua atenção nas eleições 2022 nos estados, principalmente em São Paulo, onde Fernando Haddad (PT) é líder.

PT observa outras pesquisas

O Partido dos Trabalhadores também não estão descartando outras pesquisas que apresentam resultados diferentes da Ipec e do Datafolha. O entendimento é que, independente do instituto, o ex-presidente sempre se mantém, no mínimo, com 44% dos votos válidos.

Iniciar a campanha do voto útil, na opinião do PT, pode não fazer o ex-presidente vencer no primeiro turno, mas o deixará muito próximo disso. Tendo mais de 45% dos votos válidos, os petistas entendem que dificilmente perderão a eleição em um eventual segundo turno.

Por isso a estratégia da campanha de Lula é destacar os números do Datafolha e Ipec para alcançar o principal objetivo: derrotar Bolsonaro no próximo dia 2 de outubro.

