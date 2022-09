Reprodução TV Brasil Michelle Bolsonaro tem vídeo vetado pelo TSE

Ministros e aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais para compartilhar o vídeo da campanha com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que foi suspenso pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A Justiça Eleitoral acatou um pedido feito pela candidata à Presidência Simone Tebet (MDB). Tebet afirma que a propaganda de Bolsonaro violou a disposição de uma lei ao qual permite que apoiadores de candidatos só podem aparecer em até 25% do tempo de cada programa.

Aliados do presidente passaram então a compartilhar o vídeo vetado nas redes sociais. O vídeo pode circular livremente na internet, pois as imagens foram suspensas somente na propaganda da TV.



Perfis que compartilharam o vídeo

Fábio Faria (Comunicações), Victor Godoy (Educação) e Adolfo Sachsida (Minas e Energia); o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e candidato ao Senado por São Paulo, Marcos Pontes (PL); o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL); e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL).

