Montagem Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas buscam enfraquecer Rodrigo Garcia

Os candidatos ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) iniciarão uma ofensiva para atrair aliados de Rodrigo Garcia (PSDB) nas e leições 2022 . Os dois concorrentes do atual governador paulista querem usar a insatisfação de postulantes aos cargos de deputados estaduais e federais para traírem a campanha tucana.



Nesta quinta-feira (15), a Folha de S.Paulo informou que há uma crise financeira envolvendo os apoiadores do aliado de João Doria. Muitos candidatos alegam que não receberam o financiamento prometido para suas campanhas, prejudicando-os de várias formas.

O episódio mais emblemático de insatisfação com o tema foi do tiroteio na sede do PSDB. À época, o deputado estadual Roque Barbieri (Avante) se irritou com a pouca atenção que recebeu da direção do partido e atirou para o alto no local em que os trabalhos tucanos estão sendo realizados na capital paulista.

Conforme apurou o Portal IG, as reclamações são diversas. Além da questão financeira, há muita insatisfação do pouco diálogo entre a campanha de Garcia com os candidatos ao governo estadual e até mesmo federal. “Sim, tem reclamação. Mas a gente atende todos na medida do possível”, explica um dos aliados envolvidos no grupo de Rodrigo.

Diante deste cenário, há quem já abandonou o chefe do executivo estadual e falado apenas dos seus projetos. “Recebi metade do que me prometeram. Faltando poucos dias para a eleição, duvido que vou receber o resto. Então seguirei apresentando minhas propostas e deixar o governador para lá”, conta um candidato. Ele pediu para não ter seu nome revelado por preocupação de sofrer represálias.

Haddad e Tarcísio procuram aliados de Garcia

A equipe do ex-prefeito de São Paulo tem conversado com candidatos insatisfeitos com o PSDB. Os maiores alvos são do Solidariedade e do Avante, partidos que fazem parte da coligação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial. Alguns membros do MDB também foram procurados para trocar de lado.

Já Tarcísio tem usado Gilberto Kassab para atrair aliados tucanos para sua campanha. Os mais abertos para dialogar são do PP e Patriota. O presidente do PSD tem tentado conversar com candidatos do União Brasil, porém, até o momento, não obteve sucesso.

Todas essas “puladas de muro” não seriam feitas de forma oficial. Mas tanto o PT quanto o Republicanos têm certeza que vão tirar proveito da situação e deixar Garcia fragilizado nesta reta final.

Porém, a campanha do governador não demonstra preocupação em relação ao tema. Eles acreditam na fidelidade dos candidatos da coligação e a ordem é que as pendências sejam resolvidas o mais rápido possível.

