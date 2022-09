Reprodução - 14.09.2022 Vera Magalhães foi hostilizada pelo deputado Douglas Garcia após debate na TV Cultura

A equipe do presidente Jair Bolsonaro (PL) está auxiliando a campanha de Tarcísio de Freitas ( Republicanos ) para amenizar o escândalo envolvendo Douglas Garcia (Republicanos). O candidato à reeleição a deputado estadual por São Paulo agrediu verbalmente a jornalista Vera Magalhães nos bastidores do debate da TV Cultura. A confusão se tornou o principal tema do encontro entre os concorrentes ao Palácio do Planalto, prejudicando a imagem do ex-ministro da Infraestrutura nas eleições 2022 .



O chefe do executivo federal soube do atrito e exigiu que os seus aliados entrassem em campo para que o problema não se virasse contra sua candidatura. Não por acaso, Eduardo Bolsonaro escreveu um texto no Twitter para repudiar o comportamento de Garcia.

“O que ocorreu ontem após o debate dos candidatos ao Governo de SP é lamentável por muitos motivos. Em primeiro lugar, não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho, sem que ela tenha dado qualquer motivo para isso’, diz trecho do posicionamento do deputado federal. Eduardo e Garcia romperam no ano passado.

O presidente da República não gosta da Vera Magalhães, mas também desaprovou o comportamento de Garcia. O chefe do executivo federal diz que seu comportamento no debate da Band foi “uma reação”, enquanto do parlamentar premeditou o ataque contra a jornalista.

Seus aliados ressaltaram que a atitude feroz de Bolsonaro surtiu efeitos negativos na campanha e, provavelmente, Douglas será responsável por prejudicar a candidatura de Tarcísio. Por conta disso, bolsonaristas que cuidam da candidatura presidencial estão auxiliando a equipe de Freitas para que a confusão não impacte negativamente o ex-capitão.

Republicanos pode expulsar Douglas Garcia

Uma das sugestões dada pela equipe de Bolsonaro para a direção do Republicanos foi expulsar Douglas Garcia do partido, além de não fazer nenhum esforço para ele não sofrer cassação na Alesp.

O presidente não é fã da figura do deputado estadual e não fará nenhum esforço para protegê-lo. Eduardo e Tarcísio também trabalham internamente para que o parlamentar perca o mandato.

