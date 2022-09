Reprodução / BandNews TV - 13.09.2022 Candidato ao Senado por São Paulo Márcio França

O candidato ao Senado por São Paulo Márcio França (PSB) disse que o foco, agora, é se eleger senador, ao ser questionado sobre uma possível indicação ao ministério de um eventual governo do ex-presidente e candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O petista aparece liderando as pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano.

"Não tem como você disputar um cargo tão importante e pretender outra função", afirmou, em sabatina no canal BandNews TV, na noite dessa terça-feira (13).

"Me recordo que o Fernando Henrique, que foi um senador muito respeitado, fez uma gracinha de sentar na cadeira de Jânio Quadros ou do prefeito de São Paulo e depois deu tudo errado, acabou perdendo a eleição", acrescentou. "Então não dá para antecipar as coisas, nesse instante, meu foco é ser senador da República."

O candidato também falou sobre as 'rixas' entre os eleitores de Lula e do presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que, mais para frente, as coisas podem mudar.

"Imagine vocês se algum eleitor do Lula ou do Alckmin tivesse dado um tiro na cara do outro, batido no outro, brigado com o outro, que cara de bobão não ficaria quem brigou desse jeito? E o que eu vejo quando, todos os dias, assisto alguém brigando porque um é Bolsonaro e o outro é Lula e o outro cuspir na sua cara", comparou França.

"Lá na frente, eu tenho um vídeo guardado do Bolsonaro pedindo voto, defendendo voto no Lula para presidente da República. Quem sabe lá na frente o Bolsonaro não volte a fazer isso? Imagine a cara que todo mundo vai ficar com essa história toda. Então, não faça de sua identidade ideológica uma arma, ela pode fazer com que você seja a vítima", continuou.

Sobre a presidência do Senado , França disse que é difícil falar sobre o assunto, já que o Senado é um lugar de "gente experiente". De acordo com ele, cerca de dois terços dos senadores já estão por lá, elegendo apenas um terço, e é natural que as pessoas que tenham mais experiência queiram exercer essas funções.

Pesquisa Ipespe, contratada pela Fundação Padre Anchieta e divulgada na última sexta-feira (9) , mostra Márcio França em primeiro lugar com folga na corrida pelo Senado por São Paulo. Marcos Pontes (PL) ocupa a segunda posição, seguido por Janaina Paschoal (PRTB).

De acordo com o levantamento feito pelo instituto , o ex-governador paulista atingiu 28% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro foi citado por 15% dos entrevistados. A deputada estadual por SP alcançou 8%.

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele está previsto para ocorrer no dia 30 do mesmo mês.

