reprodução: commons - 13/06/2022 Ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB)

A pesquisa Ipespe, contratada pela Fundação Padre Anchieta e divulgada nesta sexta-feira (9), mostra Márcio França (PSB) em primeiro lugar com folga na corrida pelo Senado por São Paulo. Marcos Pontes (PL) ocupa a segunda posição, seguido por Janaina Paschoal (PRTB).



De acordo com o levantamento feito pelo instituto, o ex-governador paulista atingiu 28% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro foi citado por 15% dos entrevistados. A deputada estadual por SP alcançou 8%.

Edson Aparecido (MDB), que conta com o apoio de Rodrigo Garcia (PSDB), atingiu 3%, mesmo percentual de Aldo Rebelo (PDT). Como a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, o emedebista e pedetista conseguiram empatar tecnicamente com Janaina.

Ricardo Mellão (Novo), Vivian Mendes (UP), Mancha Coletivo Socialista (PSTU) e Tito Bellini (PCB) obtiveram 1% cada. Antonio Carlos (PCO) e Dr. Azkoul (DC) não conseguiram pontuar. Brancos e nulos ficaram em 20% e os que não sabem ou não responderam atingiram 19%.





O levantamento foi feito entre os dias 5 e 7 de setembro. A pesquisa escutou mil eleitores que votam em São Paulo. O índice de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-09627/2022. O relatório custou R$ 40 mil.

