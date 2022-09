Montagem Ex-presidente segue em primeiro lugar

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança nos levantamentos eleitorais, com 42% das intenções de voto no primeiro turno . O petista teve uma queda de 2 pontos desde a última pesquisa, oscilação que está dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Jair Bolsonaro (PL), continua no segundo lugar , estacionado nos 34% - assim como no levantamento do dia 7 de setembro .

Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Simone Tebet (MDB), com 4%. Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) empatam com 1%.

Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram.

Os que dizem que irão votar em branco, anular ou deixar de votar somam 5%. A proporção dos indecisos é de 6%.

A Genial/Quaest também testou um cenário para o segundo turno. Confira:

Primeiro turno

Segundo turno

A pesquisa apontou ainda que 35% dos eleitores de Simone Tebet defendem que a candidata deve apoiar Jair Bolsonaro caso não chegue ao segundo turno. Entre os eleitores de Ciro Gomes, é maior a parcela que acredita que o apoio do pedetista deve ir para Lula, 51%.

Metodologia

Duas mil pessoas foram entrevistadas face a face entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento tem 95% de confiança. Ou seja, se 100 pesquisas fossem realizadas, ao menos 95 apresentariam os mesmos resultados dentro desta margem.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03420/2022.

