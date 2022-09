Cristiano Mariz/ O GLOBO Facebook ultrapassa Google e se torna o 2º maior fornecedor

Dados do TSE disponibilizados pelo sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais apontam que o Facebook é o 2º maior fornecedor de impulsionamento de conteúdo eleitoral. Os gastos dos candidatos destas eleições com a plataforma alcançaram um faturamento de R$ 19.184.683,00.

O montante fez o Facebook disparar na lista , ultrapassando os famosos serviços de anúncios do Google , que ocupa o 5º lugar do ranking com um faturamento de R$11.547.216,80.

A rede social do Grupo Meta perde apenas para a empresa M4 Comunicação e Propaganda Ltda., que recebeu R$25.921.000,00 para impulsionar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ciro Gomes é o candidato que mais gastou com o Facebook

Segundo os dados disponíveis no sistema no TSE, Ciro Gomes (PDT) é o candidato que mais deu dinheiro ao Facebook nestas eleições até o momento. O presidenciável já desembolsou R$ 823.550 para impulsionar conteúdos na rede social.

Até o momento, o pedetista 11 pagamentos ao Facebook entre os dias 20 de agosto e 1º de setembro, que variam de 7.855 reais a 100.000 reais.

