Alan Santos/PR - 07.09.2022 Bolsonaro acena durante o Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (12) que vai concordar com os resultados das eleições em caso de derrota e que pretende passar a faixa presidencial ao vencedor, porém deixou a entender que se desligará da política.

Bolsonaro pediu que os eleitores comparem o Brasil com outros países e questionou se os eleitores querem ou não isso para o país, após essa comparação. A fala aconteceu em entrevista a um podcast voltado ao público evangélico.

"Façam comparações com outros países, o que acontece. O que em comum tem esses chefes de Estado onde essas políticas não estão dando certo, em seus respectivos países, e veja se você quer isso ou não para o Brasil. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo . Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano", disse.

Pesquisas

As últimas pesquisas apontam derrota do atual presidente em diversos cenários. Apesquisa BTG/FSB para as eleições 2022 para presidente, divulgada nesta segunda-feira (12), mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança com 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 35% do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Na pesquisa anterior, divulgada em 5 de setembro, o petista tinha 42% e o atual mandatário 34% . O cenário atual indica uma oscilação dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais

