O deputado estadual Thiago Pampolha (União Brasil) foi escolhido, no último domingo (11), como o novo vice na chapa encabeçada por Cláudio Castro (PL) ao governo do Rio. A decisão foi tomada após o então vice, Washington Reis (MDB), ter ficado inelegível pela Justiça Eleitoral .

Thiago Pampolha foi eleito pela primeira vez deputado estadual em 2010, quando tinha 23 anos. Ele foi o parlamentar mais jovem da história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O deputado foi relator da fiscalização de obras do Maracanã, dentro da Comissão de Obras Públicas. Ele também foi membro da Comissão de Tributação e Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos.

Em 2014, Pampolha foi reeleito com 41.897 votos para seu segundo mandato como deputado estadual. Nessa época ele presidiu a Comissão de Defesa dos Animais e foi vice-presidente da Comissão de Obras da Assembleia, além de ter integrado a Mesa Diretora da Casa.

Em 2017, assumiu a Secretaria Estadual de Esporte Lazer e Juventude.

Em 2020 foi descoberto que a família do deputado era dona de 42 postos de gasolina e que nove dos estabelecimentos tinham sido autuados pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por irregularidades. Além disso, dois desses postos estavam no nome de Thiago Pampolha.

Naquele ano, o deputado afirmou a TV Globo que "jamais deixaria de fiscalizar qualquer estabelecimento" e que estava "enfrentando entraves burocráticos" para acertar a documentação dos postos.

Proximidade com Sergio Cabral

Pampolha tem uma relação próxima com Sergio Cabral. Nos postos, foram encontrados santinhos do deputado e do então governador. Em 2015, o deputado criou o projeto que concedeu a maior honraria da Alerj para o filho do ex-governador, Marco Antônio Cabral, que também já foi parlamentar.

Em 2017, quando Thiago se tornou secretário de Esporte, Lazer e Juventude, seu primeiro cargo de primeiro escalão da administração pública, a nomeação veio do sucessor de Cabral, o ex-governador Luiz Fernando Pezão (MDB).

Em 2018 ele foi nomeado secretário de Meio Ambiente no início da gestão de Cláudio Castro (PL). Na secretaria, Pampolha participou do projeto de construção de um Bioparque no Sistema Lagunar da Barra, mas o projeto nunca entrou em vigor.

Denúncias

Em 2014, o deputado foi denunciado pela Procuradoria Regional Eleitoral e investigado por compra de votos. Ele foi inocentado.

Em outubro de 2020, Thiago Pampolha foi investigado pelo Ministério Público Estadual (MPRJ) por nomeação de funcionários fantasmas na secretaria estadual de Esportes. Ele negou a nomeação fantasma e a secretaria estadual de esportes afirmou em nota, que "no período em que o referido servidor esteve nomeado cumpriu as atribuições as quais foi designado".

