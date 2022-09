Reprodução: Flickr - 10/09/2022 Washington Reis

Ex-prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis (MDB) renunciou à candidatura de vice-governador na chapa de Cláudio Castro (PL) . A decisão foi apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) nesta sexta-feira (10).

Na terça-feira (06), a candidatura do emedebista foi impugnada em decisão unânime por sete desembargadores do TRE-RJ. A decisão ocorreu porque Washington Reis cometeu crimes contra o meio-ambiente e irregularidade administrativa na gestão de Duque de Caxias.

Segundo a Lei da Ficha Limpa, a candidatura só é autorizada depois de um prazo de 8 anos da condenação.

Agora, as prováveis opções para ingressar na chapa de Castro são o deputado federal Vinicius Farah (União Brasil) e o deputado estadual Márcio Canella (União Brasil).

A decisão sobre o novo vice será divulgada até dia 12 de setembro, último dia para o julgamento de registros de candidatos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

