Clauber Cleber Caetano/PR - 10.08.2022 Jair Bolsonaro (PL)





O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) quebrou uma tradição de quase trinta anos ao não comparecer a posse da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber como presidente da Corte.

A última vez que o então presidente do Brasil não acompanhou a posse de um presidente do Supremo ocorreu em 1993, quando Itamar Franco não compareceu a posse de Octavio Gallotti e foi representado pelo ministro da Justiça, Maurício Corrêa.

A partir daí, cinco presidentes compareceram nas posses de 15 ministros. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer estiveram em todas as cerimônias que ocorreram durante os mandatos.

Bolsonaro chegou a acompanhar a cerimônia de Luiz Fux em 2020. Porém, decidiu viajar a São Paulo no dia da posse de Rosa Weber. Apesar da agenda oficial do Chefe do Executivo não registrar nenhum compromisso na tarde ou na noite desta segunda, a equipe de campanha afirmou que ele estará em um podcast, às 19h30 de hoje.





A decisão de não comparecer a cerimônia ocorre em um momento de tensão entre ministros do Supremo e Jair Bolsonaro e a 20 dias do primeiro turno das eleições 2022 . Na semana passada, o presidente cancelou presença em solenidade organizada pelo Congresso para celebrar o bicentenário da Independência do Brasil. O Chefe do Executivo comunicou a desistência no dia do evento e justificou a ausência pelo fato que "tinha muita gente para atender" no Palácio da Alvorada.

