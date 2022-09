Reprodução/YouTube - 02.09.2022 Pedetista criticou os dois adversários

Nesta segunda-feira (12), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) voltou a atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ). O pedetista chamou o Partido dos Trabalhadores de “organização criminosa mais corrupta da história” do Brasil.



O candidato esteve em um seminário sobre políticas públicas para falar sobre emprego aos mais jovens. A reunião foi feita em São Paulo, na sede de uma associação civil que executa a integração de estudantes com o mercado de trabalho.

Durante a coletiva de imprensa, ele foi questionado se não estava incomodado de grupos bolsonaristas usarem suas falas contra o PT. O ex-governador do Ceará demonstrou não se preocupar com o assunto.

"Que os petistas usem de munição aquilo que eu digo do Bolsonaro. Que é um desastre para o Brasil, que é um grande corrupto também, que é um fascista, que é um genocida”, comentou.

Na sequência, ele atacou o PT. “Porque o Lula é que criou o Bolsonaro e mantém o Bolsonaro cevado como fez em 2018. Agora os petistas querem transferir pros outros as responsabilidades que são deles. Eles são ou não são a organização criminosa mais corrupta da história moderna brasileira? São”, concluiu.

Como noticiou o Portal IG, o pedetista foi cobrado por lideranças do seu partido para diminuir o tom contra o ex-presidente. No entanto, ele deixou claro que continuará com o plano inicial da sua campanha e seguirá fazendo críticas ao antigo aliado.

Ciro Gomes também criticou Bolsonaro

Durante a coletiva de imprensa, Ciro Gomes também aproveitou o espaço para criticar Bolsonaro. Ele relatou que o atual presidente foi eleito em 2018 pelo descontentamento dos brasileiros com o PT.

Porém, declarou que o chefe do executivo federal não tinha currículo para alcançar o cargo que hoje ocupa. “Ele não tinha uma obra. Bolsonaro era um deputado cretino, do baixo clero, que roubava dinheiro até da gasolina do seu gabinete. Fazia funcionários fantasmas e tal. Bolsonaro tinha uma proposta? Não tinha proposta nenhuma", concluiu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.