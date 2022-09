Marcelo Camargo/Agência Brasil - 11/08/2022 Frio bolta ao centro-sul do Brasil

Uma nova frente fria chega ao Sul e Sudeste do Brasil nesta semana. Além disso, uma formação de um ciclone extratropical se inicia nesta terça-feira (13), segundo a Climatempo.

A razão desses dias mais frios são por conta das áreas de instabilidade que se juntam com a circulação de ventos em níveis médios e altos da atmosfera, isso faz com que o país tenha mais áreas de chuva , temporais e ventanias.

Os estados do Centro-Sul do Brasil serão os mais afetados. No Paraná e em Mato Grosso do Sul a nesta terça-feira (13) e quarta-feira (14), terão grandes chances de chuva, que podem se espalhar pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, interior de São Paulo e no Paraná.

Na região Sul, nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a frente fria não iá causar chuvas, mas as temperaturas vão cair, assim como nas áreas do sul de Mato Grosso, sul do Rio De Janeiro e áreas do leste e sul de São Paulo.

Além do frio , a região Sudeste terá bastante nebulosidade nos próximos dias, principalmente no Rio de Janeiro e no Sul de Minas Gerais. As chuvas nessas áreas serão mais isoladas, segundo a Climatempo.

Previsão do tempo dos estados mais atingidos pela frente fria

Em São Paulo , a mínima para os próximos dias ficará entre 14ºC e 12ºC, com a máxima ficando entre 26ºC e 24ºC até quarta-feira (14). A partir de quinta-feira (15) até domingo (18), o tempo fica mais fechado com máximas entre 18ºC e 20ºC. O tempo volta a abrir na semana que vem.

No Rio de Janeiro , as mínimas ficam entre 16ºC e 18ºC até o final de semana, as máximas vão de 31ºC a 21º durante a semana. O dias voltam a ficar ensolarados a partir de segunda-feira (19).

Em Minas Gerais , as mínimas variam entre 14ºC e 18ºC, as máximas ficam entre 35ºC e 31ºC.

No Paraná , as mínimas ficam entre 8ºC e 9ºC. As máximas variam entre 13ºC e 18ºC.

No Rio Grande do Sul , as máximas variam entre 17ºC e 22ºC. As mínimas ficam entre 9ºC e 14ºC.

Em Santa Catarina , as máximas ficarão entre 19ºC e 20ºC, enquanto as mínimas irão variar entre 11ºC e 13ºC.

No Mato Grosso , as mínimas vão atingir 20ºC e as máximas ficarão em torno dos 35ºC.

No Mato Grosso do Sul , as máximas também são altas, variando entre 29ºC e 36ºC. As mínimas ficam entre 14ºC a 20ºC.

Em Goiás , as máximas desta semana ficam entre 39ºC e 41ºC, com as mínimas oscilando entre 22ºC e 23ºC.

