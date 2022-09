Montagem Ciro Gomes não pretende poupar Lula durante as eleições 2022

O candidato à Presidência Ciro Gomes ( PDT ) não vai mudar sua estratégia, mesmo após cair na última pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 9. O pedetista continuará batendo no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ). O objetivo dele é conquistar eleitores da centro-direita e antipetistas nas elei ções 2022 .



Segundo apurou a reportagem, a campanha de Ciro identificou que, apesar do ex-ministro criticar mais o presidente Jair Bolsonaro (PL) do que o candidato petista, os comentários contra Lula causam maior repercussão. Desta forma, há enorme preocupação que os votos úteis migrem para o atual chefe do executivo federal .

Diversas lideranças do PDT já pediram ao ex-governador que diminua o tom contra o ex-presidente. No entanto, os marqueteiros e o próprio Gomes não pretendem baixar a guarda. Na avaliação deles, mesmo que o pedetista não chegue ao segundo turno, é preciso pensar no futuro. Acenar para o PT poderia transformá-lo numa liderança incoerente.

Além disso, Ciro não tem escondido de ninguém que ficou muito chateado porque não recebeu o apoio de Lula em 2018. O ex-ministro visitou o ex-aliado no presídio, mas o petista optou por manter sua pré-candidatura, sendo barrado em setembro pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e depois lançou a candidatura de Fernando Haddad (PT), derrotado no segundo turno para Bolsonaro.

O PT acusa Gomes de ter viajado para Paris ao invés de fazer campanha ao ex-ministro da Educação. Por outro lado, Ciro diz que os petistas foram os principais responsáveis pela vitória do atual presidente da República e nunca mais estará no mesmo palanque do partido.

Guerra entre Ciro e PT preocupa o PDT

A cúpula do PDT tem dado o maior apoio para Ciro, principalmente o presidente da sigla, Carlos Lupi. Porém, alguns dirigentes não escondem a preocupação com o futuro da sigla . Na avaliação deles, o partido pode ficar isolado no futuro nas eleições municipais de 2024 e estaduais de 2026.

Só que a direção do PT tem dialogado com esses pedetistas e dado tranquilidade. Os petistas têm afirmado nos bastidores que sabe separar os posicionamentos do ex-governador do Ceará e dos filiados do PDT.

