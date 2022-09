Com Rodrigo Garcia (PSDB) como governador de São Paulo, nos próximos quatro anos a população mais pobre não pagará imposto e terá acesso aos programas de inclusão social, como o Cartão Bom Prato, que destinará R$ 300 às famílias inscritas no CadÚnico para a compra de alimentos nos mercados. Na manhã desta segunda-feira (12), o candidato à reeleição reforçou suas propostas para inclusão social durante as comemorações dos 101 anos da comunidade de Paraisópolis, na capital.



“Estamos em Paraisópolis para mostrar o que podemos fazer pelas comunidades do estado. Neste governo fizemos aqui em Paraisópolis importantes obras, como drenagem e o programa Viver Melhor, que está reformando as moradias. Também criamos programas de inclusão social, com geração de emprego e renda, mas ainda temos muito desafios para favorecer a população em situação de vulnerabilidade do estado”, disse Rodrigo Garcia.

“Um dos desafios é trazer os programas de qualificação, o ensino técnico dentro das comunidades, para formar essa molecada para já sair do ensino médio com possibilidade de arrumar emprego”, completou. Rodrigo Garcia quer oferecer ensino técnico dentro das escolas de tempo integral para dar ao estudante a chance de ter dois certificados.

Outra proposta de Rodrigo é expandir o programa Fábricas de Cultura Móvel para o interior do estado. “Vamos fazer cursos das Fábricas de Cultura, como na área de robótica, indústria de games, audiovisual, para preparar essa molecada para um mercado que está crescendo no nosso país”, explicou. As Fábricas de Cultura foram criadas em São Paulo para fomentar a cultura tradicional na periferia da capital, com cursos ligados a tecnologia e ao mundo digital, como games, artes digitais, robótica, edição de imagens, vídeos e fotografia digital.

Rodrigo Garcia também anunciou uma nova fase do programa Bom Prato, que no atual governo expandiu a rede de restaurante fixos e teve a criação do Bom Prato Móvel, levando refeições para as periferias. A proposta para o próximo governo é o Cartão Bom Prato, com crédito de R$ 300 para famílias inscritas no CadÚnico. O valor poderá ser usado para a compra de alimentos em supermercados, açougues e padarias.

Outra grande medida anunciada por Rodrigo Garcia é a devolução dos impostos pagos pelas famílias carentes inseridas no CadÚnico. “Anunciamos o imposto zero para a população mais pobre. A partir de janeiro não teremos população pobre pagando imposto estadual. Vamos devolver 100% dos impostos pagos para que sobre mais dinheiro a essas famílias”, reforçou.