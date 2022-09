Reprodução/YouTube - 12.09.2022 Lula e Marina Silva se uniram para as eleições 2022

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com Marina Silva (Rede). Os dois conversaram sobre o passado e, finalmente, fizeram as pazes após o rompimento que ocorreu em 2014. A candidata a deputada federal apresentou suas propostas para o meio ambiente, mas não tocou no assunto ministério. Ela está focada nas eleições 2022 .



A reunião aconteceu após um pedido do petista. O principal articulador para reaproximação entre os dois foi o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT). O ex-prefeito paulista tem feito elogios para Marina publicamente e internamente e teve voz ativa para que o seu partido buscasse fazer as pazes com ela.

A movimentação do partido ocorreu, mas Silva deixou claro que apenas estaria ao lado do PT novamente se tivesse uma conversa com Lula. Por conta disso, o ex-presidente decidiu dar o primeiro passo e pediu o encontro para colocar tudo em pratos limpos. A mágoa foi zerada.

Marina se filiou ao Partido dos Trabalhadores em 1986 e saiu da sigla em 2009, após dizer que seus projetos não tinham apoio interno. Em 2014, na disputa à Presidência, a ex-ministra acusou a campanha da sua adversária Dilma Rousseff de atacá-la para enfraquecer sua candidatura.

Silva então resolveu romper com a sigla e apoiou no segundo turno Aécio Neves (PSDB), que acabou sendo derrotado pela então presidente Dilma.

Marina Silva será ministra?

Com a vitória de Bolsonaro em 2018, Marina defendeu a união do campo democrático para derrotá-lo. No entanto, mesmo com a liderança de Lula nas pesquisas e a entrada do seu partido na coligação do petista, Silva não se aproximou do ex-presidente.

Ela relatou que só demonstraria apoio depois que conversasse com Lula. Com o encontro, Marina defenderá a vitória do seu velho e novo aliado.

Sobre ser ministra, ela deixou claro que sua preocupação é ganhar para deputada federal. Uma possível ida para o Ministério do Meio Ambiente só será discutido depois da eleição, caso Lula vença. Porém, neste primeiro momento, mesmo que se tenha o convite, Marina não tem pretensão de retornar ao cargo.

