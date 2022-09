Montagem Os candidatos à Presidência da República

Confira as agendas dos candidatos à Presidência da República neste domingo (11):

Ciro Gomes (PDT): participa de lançamento de campanha de candidata local, às 11h, na Academia de Samba Praieira, em Praias Belas, em Porto Alegre (RS).

Constituinte Eymael (DC): descansa com a família.

Felipe D’Ávila (Novo): participa, às 10h, de bicicleata no Ibirapuera, a partir do portão 6, em São Paulo (SP).

Jair Bolsonaro (PL): não divulgou sua agenda.

Léo Péricles (UP): não divulgou sua agenda.

Lula (PT): não divulgou sua agenda.

Padre Kelmon (PTB): não divulgou sua agenda.

Simone Tebet (MDB): não divulgou sua agenda.

Sofia Manzano (PCB): não divulgou sua agenda.

Soraya Thronicke (União): não divulgou sua agenda.

Vera Lucia (PSTU): não divulgou sua agenda.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.