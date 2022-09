Reprodução/Band - 29.08.2022 Ex-governador do Ceará e candidato à Presidência, Ciro Gomes

O candidato à Presidência, Ciro Gomes (PDT), sofreu uma tentativa de agressão por um apoiador do candidato Jair Bolsonaro (PL) neste sábado (10) em Porto Alegre (RS), enquanto fazia campanha eleitoral na cidade.

Ciro participava do Acampamento Farroupilha, evento tradicional da capital gaúcha, quando um homem tentou agredi-lo e foi retirado do local por agentes da Polícia Federal, que fazem a segurança do ex-governador do Ceará.

Segundo a equipe do pedetista, o homem identificado como Lisandro Vargas Vila Nova disse que estava armado, mas ao ser revistado pela polícia, o equipamento não foi encontrado.

O episódio foi comentado pelas candidatas Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) .

Tebet disse que a tentativa de agressão ao Ciro Gomes é inaceitável. Ela também criticou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), por não se manifestar sobre o caso.

"A tentativa de agressão ao @cirogomes por um homem armado é inaceitável. Bolsonaro, que foi vítima de um lobo solitário, não pode assistir em silêncio essa escalada de violência política. É uma omissão covarde. As famílias brasileiras já não suportam mais esse ambiente de ódio", disse a senadora.

Thronicke afirmou que "a atividade fim das eleições virou secundária frente à barbárie".

"Não precisa que algo aconteça comigo diretamente para eu entender que já passamos do limite do razoável. Um mês atrás, uma morte. Ontem, mais uma morte, além de ataque a Guilherme Boulos. Hj, um ataque a Ciro Gomes. A atividade fim das eleições virou secundária frente à barbárie", disse Soraya.

A equipe de campanha de Ciro Gomes divulgou uma nota sobre a tentativa de ataque e declarou que um boletim de ocorrência foi realizado para uma melhor apuração do caso.

Leia a nota da equipe de campanha do candidato:

" Bolsonarista é retirado de feira em Porto Alegre após tentar agredir Ciro Gomes. Campanha regista Boletim de Ocorrência

Um homem foi retirado pela Polícia Federal do Acampamento Farroupilha, na tarde deste sábado (10/09), após tentar agredir Ciro Gomes e sua equipe. O homem, apoiador de Bolsonaro, disse estar armado e tentou causar confusão durante a passagem da comitiva de Ciro pelo Acampamento, tradicional evento realizado em Porto Alegre.

Os policiais federais que fazem parte da equipe de segurança de Ciro precisaram retirar o agressor do local para que nada mais grave acontecesse. A brigada militar do Rio Grande do Sul registrou ocorrência no local. O homem, identificado como Lisandro Vargas Vila Nova, embora tenha afirmado estar armado, foi revistado e nenhuma arma foi encontrada. A equipe jurídica de Ciro já registrou Boletim de Ocorrência para que o caso seja apurado e as medidas legais contra o agressor sejam cumpridas.”

Até o momento da publicação desta matéria, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) não se manifestaram sobre a tentativa de agressão ao adversário Ciro Gomes.

Ataque a Guilherme Boulos

Na manhã deste sábado, o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) sofreu ameaça de um homem armado durante campanha em São Paulo.

Segundo Boulos, um grupo de 30 pessoas do PSOL estava fazendo uma panfletagem em São Bernardo do Campo, quando um homem desconhecido gritou "Eu sou Bolsonaro" e, então, os candidatos tentaram dialogar com o rapaz.

Minutos depois o homem levantou a camisa e botou a mão no cabo de uma arma, que estava em sua cintura. Segundo o candidato, o grupo conseguiu sair do local com calma assim que o equipamento foi avistado.

