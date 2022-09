Reprodução/YouTube - 02.09.2022 Ciro Gomes (PDT)

De acordo com informações da equipe de campanha de Ciro Gomes (PDT) , o candidato à Presidência sofreu uma tentativa de agressão à mão armada, neste sábado (10), por um apoiador de Jair Bolsonaro (PL). O caso aconteceu em Porto Alegre (RS).

Durante campanha em uma feira na cidade gaúcha, um homem tentou agredir o pedetista e foi retirado do local por agentes da Polícia Federal, que fazem a segurança do ex-governador do Ceará.

Segundo a equipe, o agressor era apoiador do Bolsonaro e estava armado. “O homem chegou a agredir fisicamente pessoas da equipe de Ciro. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure o caso e a Justiça determine punição ao agressor”, diz a nota.

Leia o comunicado na íntegra:

"Bolsonarista é retirado de feira em Porto Alegre após tentar agredir Ciro Gomes

Um homem foi retirado pela Polícia Federal do Acampamento Farroupilha, na tarde deste sábado (10/09), após tentar agredir Ciro Gomes e sua equipe. O homem, apoiador de Bolsonaro, estava armado e tentou causar confusão durante a passagem da comitiva de Ciro pelo Acampamento, tradicional evento realizado em Porto Alegre.

Os policiais federais que fazem parte da equipe de segurança de Ciro precisaram retirar o agressor do local para que nada mais grave acontecesse. O homem chegou a agredir fisicamente pessoas da equipe de Ciro. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure e o caso e a Justiça determine punição ao agressor.”

