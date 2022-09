Fernando Frazão/Agência Brasil - 18.08.2022 Gabriel Monteiro entrega renúncia de candidatura

O vereador cassado Gabriel Monteiro (PL) entregou neste sábado (10) ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) a renúncia de sua candidatura a deputado federal. No documento, Monteiro alega "motivos pessoais" para desistir de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ex-policial e youtuber, o ex-vereador foi cassado em sessão do dia 18 de agosto da Câmara Municipal do Rio por quebra de decoro parlamentar por causa de acusações de estupro, assédio sexual e vídeos forjados para a internet.

Entre os 50 vereadores, 48 votaram pela perda do mandato de Gabriel Monteiro, que era uma das apostas do PL como puxador de legenda. O partido é o mesmo do presidente Jair Bolsonaro e do governador do Rio, Cláudio Castro. Minutos após ser cassado, o ex-PM publicou em suas redes sociais que "Deus lhe deu e tirou seu mandato".

Terceiro parlamentar mais votado nas últimas eleições na capital, Monteiro acumulou polêmica ao longo dos anos, como produções forjadas de vídeos envolvendo pessoas que não sabiam que estavam sendo filmadas e denúncias de assédio e de estupro.

Dos 51 vereadores, apenas o próprio Gabriel Monteiro e Chagas Bola (União Brasil) votaram contra a cassação. Carlos Bolsonaro (PL) que se licenciou do mandato em 2 de agosto para cuidar das mídias sociais do pai, o presidente Bolsonaro, não votou.



