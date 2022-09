Reprodução: TV Brasil - 07/09/2022 Bolsonaro e Luciano Hang em Brasília

As buscas pelo nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Google Trends aumentaram 54% nos últimos sete dias, semana que coincidiu com as comemorações do Bicentenário da Independência, no feriado de 7 de Setembro.

Entre os termos mais pesquisados com o nome do presidente está 'Bolsonaro imbrochável' em primeiro lugar, seguido por 'Bolsonaro decreta luto' e também 'Discurso de Bolsonaro no 7 de Setembro'.

A ferramenta Google Trends Eleições 2022 informa que a plataforma apenas "oferece dados das sessões de busca dos usuários e podem conter informações imprecisas ou não relacionadas aos candidatos".

Os Estados e regiões que aparecem com maior número de buscas pelo presidente são Distrito Federal, Tocantins, Pernambuco, Maranhão e Paraíba.

