Montagem Haddad, Garcia e Tarcisio

A pesquisa Ipespe, contratada pela Fundação Padre Anchieta e divulgada nesta sexta-feira (9), mostra Fernando Haddad (PT) vencendo seus dois principais adversários, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB), em um eventual segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo. Já em um embate entre o governador paulista e o ex-ministro da Infraestrutura, há um empate técnico.



De acordo com o relatório publicado pelo o instituto de pesquisa, em um segundo turno entre o ex-prefeito da capital paulista e o candidato do presidente Jair Bolsonaro, o petista tem 48% ante 35%. Branco e nulo representam 12% e não quiseram responder ou não souberam ficaram em 5%.

Já em um eventual segundo turno entre Haddad e Garcia, o ex-ministro da Educação atingiu 46% contra 37% do atual governador de São Paulo. Branco e nulo atingiram 13% e não quiseram responder ou não souberam ficaram em 5%.



Num confronto entre Rodrigo e Tarcísio, o tucano conseguiu atingir 32% e o ex-ministro da Infraestrutura anotou 31%. Branco e nulo representam 26% e não quiseram responder ou não souberam ficaram em 11%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.



O levantamento foi feito entre os dias 5 e 7 de setembro. A pesquisa escutou mil eleitores que votam em São Paulo. O índice de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-09627/2022. O relatório custou R$ 40 mil.



