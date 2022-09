Reprodução Youtube - 09.09.2022 Janja responde à comentário de Jair Bolsonaro em evento de campanha de Marcelo Freixo no Rio

A socióloga Rosângela Silva e mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Janja, rebateu o discurso de Jair Bolsonaro (PL) durante manifestação no 7 de Setembro. Após o presidente afirmar que Michelle Bolsonaro era uma "mulher de Deus" e, ao compará-la com demais primeiras-damas, aconselhar os homens a procurarem uma "princesa" como ela, Janja afirmou que apoiadoras de Lula são "mulheres de luta".

A fala aconteceu durante o comício do petista com o candidato a governo do estado Marcelo Freixo (PSB), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feria. Durante seu discurso, Janja fez uma performance, apagando as luzes do comício. Ela também ficou rodeada apenas por mulheres, entre elas a ex-presidente Dilma Rousseff, a mulher de Marcelo Freixo, Antonia Pellegrino, e da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB).

"Queria pedir pra vocês acenderem as luzes dos celulares porque eu queria ver se eu via alguma princesa por aí. Não tem, sabe por quê? Porque aqui só tem mulher de luta. São essas mulheres que vão eleger Lula no primeiro turno", falou Janja.

Após a repercussão de suas declarações, Bolsonaro minimizou a referência à Janja e a comparação com Michelle. Durante sabatina do jornal "Correio Braziliense", o presidente afirmou que se referiu a todas as primeiras-damas, não apenas a mulher de Lula, e citou Fernando Henrique Cardoso.

" Primeira coisa, não falei o nome da Janja. Falei: 'compare com as outras primeiras-damas' . Temos 27 primeiras-damas nos estados do Brasil. E temos 5.700 municípios. Não conheço as outras, não vou falar que a Michelle é melhor que todas elas, mas façam comparações com as outras primeiras-damas outras. A que foi a do Lula, do Fernando Henrique, comparem. Nada mais além disso aí", afirmou Bolsonaro.

Em seu discurso na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, depois de participar do desfile cívico-militar em comemoração do bicentenário da Independência, o presidente conclamou os apoiadores a traçarem o paralelo:

"Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras-damas. Não há o que discutir. (Michelle é) uma mulher de Deus, da família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não, às vezes ela está na minha frente. Eu falo aos homens solteiros: procure uma mulher, uma princesa, se case com ela para serem mais felizes ainda", disse o presidente, que depois puxou para si o coro de "imbrochável".

O antagonismo entre Janja e Michelle se intensificou após o aumento da atuação das duas nas campanhas de seus respectivos maridos na caça ao voto feminino. A mulher do petista tem participado ativamente da campanha de Lula, o acompanhando em eventos e também com programações próprias, como sua ida ao festiva Rock in Rio, programada para a noite deste sábado.

Ela tem feito ainda agendas nas ruas e participou de uma caminhada no Centro do Rio ao lado da ex-governadora Benedita da Silva (PT) e de um "toalhaço" com imagens do Lula na Avenida Paulista, em São Paulo.

Já Michelle Bolsonaro tem tido destaque junto ao público evangélico, sendo protagonista nos eventos de Marcha para Jesus realizados em diversos pontos do país. Ela tem feito também inserções na TV e chegou a ter uma propaganda suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após pedido da candidata à Presidência Simone Tebet (MDB). Na peça, a primeira-dama falava com as mulheres nordestinas, público onde Lula tem melhor desempenho.



