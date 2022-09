Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Lula falou sobre a morte de Benedito

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no Twitter, nesta sexta-feira (9), para lamentar o assassinato de um apoiador. Benedito Cardoso dos Santos, de 44 anos, foi morto na última quarta (7) durante uma discussão por divergência política em um sítio em Agrovila, zona rural de Confresa (MT).



“É com muita tristeza que soube da notícia do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, na zona Rural de Confresa. A intolerância tirou mais uma vida. O Brasil não merece o ódio que se instaurou nesse país. Meus sentimentos à família e amigos de Benedito”, lamentou o candidato à Presidência.

Segundo informações com a Polícia Civil da região, a vítima estava defendendo Lula no momento que discutia com o autor do crime, Rafael Silva de Oliveira, de 22 anos, que é apoiador do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

O delegado do caso, Victor Oliveira, contou que os homens trabalhavam juntos no corte de lenha, quando Benedito acertou um soco no autor do crime e depois pegou uma faca. “O outro homem reagiu e partiu para cima da vítima, tomou a faca foi pra cima", explicou.

O acusado então acertou a vítima pelas costas, que acabou caindo no chão. O autor do crime seguiu esfaqueando o ex-colega de trabalho, acertando o olho, o pescoço e a testa. A vítima, ainda viva, foi golpeada por um machado no pescoço. O suspeito pode responder por homicídio qualificado por motivo torpe e cruel.

