Divulgação/Flickr - 08.09.22 O governador Rodrigo Garcia durante carreta e caminhada em Assis (SP)

O candidato à reeleição para o governo paulista, Rodrigo Garcia (PSDB), tem desempenho melhor do que Tarcísio de Freitas (Republicanos) no segundo turno contra Fernando Haddad (PT). O dado é da pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira (9) . De acordo com o levantamento, o governador de São Paulo tem 35% contra 48% do ex-prefeito da capital, enquanto que o ex-ministro de Jair Bolsonaro aparece com 37% ante 46% de Haddad.



No confronto entre Rodrigo e Tarcísio, o atual governador vence por 32% a 31%, dentro da margem de erro da pesquisa. Rodrigo também leva a melhor sobre Tarcísio entre as mulheres (15% a 14%) e entre os entrevistados com 60 anos ou mais (20% a 17%).

Considerando os três candidatos com melhor desempenho no levantamento, Rodrigo Garcia é o que conta com a menor rejeição. O atual governador tem 28%, contra 31% de Tarcísio e 43% de Haddad.

A pesquisa Ipespe foi realizada entre 5 e 7 de setembro e ouviu por telefone 1.000 entrevistados. A margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,45%. A pesquisa foi registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo com o número SP-09627/2022.