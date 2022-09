Divulgação - 09/09/2022 Edson Aparecido, candidato ao Senado

Nesta sexta-feira (9), quando é comemorado o Dia da Medicina Veterinária, o candidato ao Senado Edson Aparecido (MDB) lembra que quando esteve à frente da Secretaria de Saúde da capital, entregou dois hospitais veterinários na cidade de São Paulo, um em Jurubatuba, na zona sul, e outro no Butantã, na zona oeste. Hoje a cidade já conta com quatro unidades, com o quinto hospital em obras e que em breve será entregue no extremo leste da cidade.

Os hospitais oferecem serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames laboratoriais e internação. No total são sete especialidades: oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia. Em 2021 foram feitos 122 mil atendimentos. Só no primeiro semestre deste ano, 61 mil animais foram atendidos.



“Hoje é uma data importante para celebrar. Parabéns para todos os funcionários dos Hospitais Veterinários. Na minha gestão na Saúde não podia esquecer dos Pets, por isso entreguei dois hospitais veterinários para dar saúde, além de todo carinho e amor, que os animais de estimação merecem”, disse Edson Aparecido.

Para a médica veterinária Rosangela Gebara, os hospitais públicos são importantes dentro de um programa de manejo populacional que envolve ações de controle reprodutivo, educação em guarda responsável, registro e identificação e controle sanitário.

“Especialmente para a população em vulnerabilidade sócio econômica, os hospitais públicos exercem um papel fundamental para tratar dos animais que mais necessitam, proporcionando tratamento, aliviando a dor e o sofrimento e melhorando a saúde e o bem-estar de cães e gatos que vivem nas áreas mais periféricas e necessitadas”, afirmou.

Ela elogiou o candidato ao Senado Edson Aparecido por ter abraçado a causa e ter entregue dois hospitais voltados para os animais. “O Edson merece parabéns por ter esse olhar amplo da saúde única, onde a saúde dos animais também importa dentro de um programa governamental. Poucos gestores têm esse olhar e o Edson teve esse olhar durante sua gestão”, declarou.

O candidato ao Senado é defensor da revisão do pacto federativo, já que São Paulo transferiu apenas em 2021 R$ 716 bilhões em impostos federais para Brasília e retornou apenas R$ 47 bilhões. Se eleito no Senado, Edson quer aumentar a fatia de participação de São Paulo para assegurar mais benefício à população, como novos hospitais veterinários.

Perfil do candidato

Edson Aparecido conquistou números impressionantes à frente da Secretaria de Saúde da Capital nas gestões Bruno Covas e Ricardo Nunes. Foi sob sua gestão que São Paulo se tornou na capital mundial da vacina e onde o SUS (Sistema Único de Saúde) foi eleito um dos melhores serviços públicos pela segunda vez seguida na pesquisa Datafolha.

Entregou 10 hospitais, um deles (o único público) está na lista dos 50 melhores da América Latina, além de 20 novas UPAs, 17 UBSs e renovou a frota do SAMU. Comprou 19 usinas geradoras de oxigênio para os hospitais municipais em São Paulo para que a população não sofresse com a falta de oxigênio.

Edson Aparecido foi deputado estadual, deputado federal, ocupou cargos de secretário de Estado e foi fundamental no processo de privatização da telefonia no país.

Foi diretor-presidente da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab) onde assinou convênio com entidades de moradia popular e foram entregues 18 mil moradias e por meio da PPP (Parceria Público Privada) 22 mil unidades começaram a ser construídas.

