Reprodução: TV Brasil - 07/09/2022 Bolsonaro e Luciano Hang em Brasília





Nesta sexta-feira (9), a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por fala em que compara os atos do atual Chefe do Executivo no 7 de Setembro a uma reunião da Ku Klux Klan. A declaração foi feita em comício em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

“Foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Ku Klux Klan. Só faltou o capuz”, disse o petista.

Segundo a fala do ex-presidente Lula (PT), o ato "não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre, não tinha trabalhador". Ele acrescenta: "o artista principal era o velho da Havan [o empresário Luciano Hang], que parecia como se fosse o Louro José participando ativamente da campanha do Bolsonaro".





Os advogados de Bolsonaro afirmam, em representação por propaganda eleitoral irregular, que Lula “incorreu em gravíssimas ofensas à honra e à imagem do Presidente da República” e pedem que o vídeo seja excluído.

"A odiosa ofensa perpetrada por Lula, portanto, dirige-se não apenas ao candidato opositor, o que já seria indesculpável, mas aos milhões de brasileiros que se dirigiram com suas famílias ao evento para celebrar o amor à pátria", afirma a defesa de Bolsonaro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.