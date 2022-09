Reprodução/Instagram - 08.09.2022 Fernando Haddad em campanha

Em campanha pelas ruas de Cordeirópolis (SP), a comitiva do candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi atacada com ovos. O episódio aconteceu nesta quinta-feira (6). O petista já cancelou sua ida para Presidente Prudente nesta semana após ser ameaçado.



O ex-prefeito da capital paulista viajou para Cordeirópolis para assinar uma carta de compromisso com a Associação dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo (Amppesp). Na sequência, o candidato se reuniu com apoiadores e caminhou pelo centro do município.

Uma câmera de segurança gravou o momento em que um homem atirou dois ovos na direção de Haddad. O candidato não foi acertado, mas pessoas que estavam ao seu lado acabaram sendo atingidos, sendo uma cinegrafista de um canal de televisão, dois apoiadores e o vereador Sérgio Balthazar.

Até o momento, o responsável por atirar os ovos não foi identificado. Apesar do ataque, o ex-prefeito de SP e seus apoiadores continuaram com a caminhada.

Confira o vídeo:

Haddad cancelou ida para Presidente Prudente



No começo da semana, Haddad não viajou para Presidente Prudente, onde participaria de uma sabatina numa afiliada da TV Globo. A campanha cancelou a ida após receber ameaças. A equipe do candidato registrou boletim de ocorrência.

"Como havia grupos de Whatsapp que estavam fomentando atos de violência, em função de uma única atividade, ir até Prudente, colocando minha equipe em risco, militância em risco, no 7 de setembro, nós avaliamos e achamos que não era o caso. Prudência não vai fazer mal a ninguém", explicou o ex-ministro da Educação.

