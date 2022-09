Reprodução TV Globo - 07.09.2022 Bolsonaro em palanque após desfile de 7 de Setembro





O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), cancelou a presença em sessão solene do Congresso Nacional para comemorar o Bicentenário da Independência do Brasil. O chefe do Executivo participou de dois atos que tiveram cunho político ontem (7), em Brasília e no Rio de Janeiro.

A previsão é que a solenidade tenha discursos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do chefe do Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux. Nenhum deles participou dos atos liderados por Bolsonaro no sete de setembro.

No Twitter, a página oficial do Senado confirmou o cancelamento da participação de Bolsonaro. Hoje, o chefe do Executivo passou 50 minutos tirando fotos com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. Ele foi questionado se deixaria de comparecer à solenidade e por quê, mas não respondeu.

