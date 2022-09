Reprodução/Twitter Delegado Cavalcante discursa para apoiadores em Brasília





Em discurso com tom de ameaça durante evento de comemoração ao bicentenário da independência, o deputado estadual Delegado Cavalcante (PL-CE) afirmou que caso não seja eleito pelas urnas irá ganhar "na bala".

"Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde. Nós vamos ganhar bala", disse o deputado em Brasília.

Francisco de Assis Cavalcante é deputado estadual no Ceará e faz parte da base de aliados do presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Ele se posiciona como o "zero um de Bolsonaro" e nas redes sociais afirma que sua atual candidatura à deputado federal tem objetivo de "botar moral".





Durante o ato, o deputado afirmou que não irá deixar que Bolsonaro "perca a eleição para alguns ladrões" e que não aceitará "covardia". Apesar dos ataque da base bolsonarista às urnas eletrônicas, o Teste Público de Segurança apresentou um relatório ao TSE em que garante a "maturidade dos sistemas eleitorais" brasileiros.

Veja a fala do deputado no vídeo abaixo:

Deputado cearense: "Se a gente não ganhar nas urnas, se roubarem, vamos ganhar na bala": https://t.co/XlPctu87hC pic.twitter.com/pPQzVhnviy — O POVO (@opovo) September 7, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.