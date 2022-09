Montagem Ex-presidente Lula (PT) segue em primeiro lugar em todas as pesquisas

Pesquisas de intenção de voto recentes mostram a dificuldade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) crescer e vencer as eleições no primeiro turno. Apesar de manter uma liderança confortável, Jair Bolsonaro (PL) oscila na margem de erro. Quatro dos oito levantamentos recentes apontam que a provável disputa entre o petista e o chefe do Executivo será definida em um segundo turno.

Para que a eleição seja encerrada no primeiro turno, o candidato precisa receber pelo menos 50% mais 1 dos votos válidos, sem considerar os votos em branco ou nulos. Desta maneira, o vencedor precisa ter mais votos do que a soma dos adversários.

Os últimos levantamentos do DataFolha, Genial/Quest, CNT/MDA e Ipec/Globo apontam a possibilidade de vitória do petista já no primeiro turno. No começo de agosto, 2 de 6 pesquisas indicavam para um desfecho favorável a Lula já em 2 de outubro. Antes, no final de junho, eram 5 de 6.

Lula e Jair Bolsonaro devem tentar aumentar as rejeição dos oponentes para angariar votos antes do primeiro turno. A vitória do petista seria facilitada com um apoio de Ciro Gomes (PDT), o que foi sinalizado que não deve acontecer.





O PT sabe que um segundo turno pode favorecer mais a Bolsonaro. Esse tempo permitirá o pagamento de mais parcelas do Auxílio Brasil de R$ 600, entre outras medidas adotadas pelo chefe do Executivo às vésperas do pleito.

Foram consideradas as seguintes pesquisas: Datafolha, PoderData, XP/Ipespe, Paraná Pesquisas, Genial/Quaest, CNT/MDA, Ipec/Globo e BTG/FSB.

