Marcello Camargo Jr/Agência Brasil - 7.09.2022 Jair e Michele Bolsonaro na comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil

Na manhã desta quarta-feira (07), dia em que é comemorado a Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) puxou um coro gritando "imbrochável" , em Brasília, e comparou a esposa, Michelle Bolsonaro, a outras primeiras-damas. Após o episódio, a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) chamou o atual mandatário de 'patético' e disse que se sente "envergonhada e desrespeitada".

"Vergonhoso e patético! No dia da Independência do Brasil, o Presidente mostra todo seu desprezo pelas mulheres e sua masculinidade tóxica e infantil. Como brasileira e mulher, me sinto envergonhada e desrespeitada", afirmou Tebet nas redes sociais.

Além de pária internacional devido à falta de segurança e estabilidade política, agora o país também vira motivo de chacota pelas falas machistas do seu líder, que deveria dar exemplo. O Brasil não merece o governo que tem! https://t.co/fZkC2mWF9Q — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 7, 2022

Quem também criticou a fala de Bolsonaro foi Soraya Thronicke, candidata à Presidência pelo União Brasil. Segundo a senadora, ser imbrochável "não interessa ao povo brasileiro".

"Divorciado do respeito à data, em pleno 7 de Setembro, o presidente insiste em propagar que é imbrochável - informação que, sinceramente, não interessa ao povo brasileiro", escreveu no Twitter.

Divorciado do respeito à data, em pleno 7 de Setembro, o presidente insiste em propagar q é imbrochável - informação que, sinceramente, não interessa ao povo brasileiro. O que o Brasil precisa, mesmo, é de um presidente incorruptível. Bolsonaro prima pela desqualificação. — SorayaPresidente (@SorayaThronicke) September 7, 2022

A presidente nacional dos Partidos dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente "roubou do povo" a data da Independência do Brasil para "fazer sua campanha" e "apequenou o 7 de setembro".

"Apropriação indébita do Bicentenário da Independência do Brasil por Bolsonaro. Ele roubou do povo a comemoração para fazer sua campanha. Apequenou o 7 de setembro. Usou um palanque para se auto elogiar e atacar Lula. Desprezível, quis se colocar acima do país!", disse Hoffmann no Twitter.

Apropriação indébita do Bicentenário da Independência do Brasil por Bolsonaro. Ele roubou do povo a comemoração para fazer sua campanha. Apequenou o 7 de setembro. Usou um palanque para se auto elogiar e atacar Lula. Desprezível, quis se colocar acima do país! #comLulapeloBrasil — Gleisi Hoffmann 1313 (@gleisi) September 7, 2022

O candidato a deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL) disse que "se Freud estivesse vivo, em 7 de setembro de 2022, ele diria: Não há nenhum sinal maior da insegurança masculina do que ter que se declarar "imbroxável" aos gritos numa praça pública", nas redes sociais.

Se Freud estivesse vivo, em 7 de setembro de 2022, ele diria: Não há nenhum sinal maior da insegurança masculina do que ter que se declarar "imbroxável" aos gritos numa praça pública. — Boulos 5️⃣0️⃣1️⃣0️⃣ (@GuilhermeBoulos) September 7, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.