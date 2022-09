Ricardo Stuckert Chapa de Lula vai ao TSE contra Bolsonaro pelo 7 de Setembro

No fim da tarde desta quarta-feira (7), a área jurídica da chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que vai entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigar o presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder econômico e político no 7 de Setembro .

De acordo com os advogados, o mandatário usou os eventos do Bicentenário da Independência para fazer um "megacomício" eleitoral, desse modo, eles vão entrar com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) contra Bolsonaro.

O processo pode até mesmo levar à inelegibilidade do candidato ao Planalto, que busca reeleição, ou à cassação do mandato, caso ele seja condenado.

"Bolsonaro fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato. Há abuso de poder econômico e político acachapante, com o uso de recursos públicos, de uma grande estrutura pública, para fazer campanha. Os discursos desse comício escancarado foram transmitidos ao vivo para toda a nação, inclusive por meio da TV Brasil, uma TV estatal", escreveram os advogados em comunicado.

Devido às comemorações do 7 de Setembro, Bolsonaro participou de eventos oficiais e atos de campanha em Brasília e no Rio de Janeiro . Nos comícios, o chefe do Executivo fez ataques contra Lula, defendeu pautas conservadoras e puxou um coro gritando "imbrochável", em Brasília.

