Reprodução/RecordNews - 07.09.2022 Bolsonaro discursa em ato do 7 de Setembro em Copacabana (RJ)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou durante o discurso do dia da Independência, no Rio de Janeiro , que esteve com os empresários alvos da Polícia Federal (PF) , acusados de trocar mensagens que diziam que um "golpe" seria melhor do que um novo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Hoje estive com empresários acusados de golpistas, pelo amor de Deus, não tiveram nada mais do que sua privacidade violada”, defendeu o presidente. “Quero que cada vez mais vocês tenham liberdade para decidir seu futuro. Somos escravos de nossas decisões."

Nesta manhã, um dos empresários alvos da operação, Luciano Hang, esteve ao lado de Bolsonaro nas comemorações do feriado de 7 de setembro em Brasília. O dono da Havan ficou entre o presidente brasileiro e o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo.

Reprodução: TV Brasil - 07/09/2022 Bolsonaro e Luciano Hang em Brasília

Na última terça-feira, o atual mandatário Bolsonaro convidou os acusados para participarem das celebrações do bicentenário da Independência. Ele afirmou que os oito empresários são “pessoas honradas” que foram vítimas de “uma covardia”.

Operação

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão contra oito empresários por determinação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, no dia 23 de agosto. Os investigados são:

Luciano Hang, dono da Havan;

Afrânio Barreira Filho, dono do Coco Bambu;

Ivan Wrobel, dono da W3 Engenharia;

José Isaac Peres, fundador da rede de shoppings Multiplan;

José Koury, dono do Barra World Shopping;

Luiz André Tissot, presidente do Grupo Sierra;

Marco Aurélio Raymundo, dono da Mormaii;

Meyer Joseph Nigri, fundador da Tecnisa.

