Reprodução/YouTube - 30.08.2022 Lula foi atacado por Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai entrar como uma ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista foi chamado de ladrão pelo mandatário em uma propaganda eleitoral e agora tentará ter um direito de resposta.



Na peça veiculada nesta terça (6), o chefe do executivo federal destacou as ações do seu governo a favor da Polícia Federal, afirmando que conseguiu apreender mais drogas e armas.

“Duro golpe no crime organizado do nosso Brasil. Bolsonaro está combatendo o crime de verdade. Veja a diferença: em apenas três anos, o governo apreendeu mais drogas do que oito anos do governo Lula”, narrou o candidato a vice, Braga Netto.

Na sequência, Bolsonaro completou o seu colega de chapa, atacando o seu principal adversário: “Eu acho o Lula um verdadeiro ladrão, que não se importa com ninguém, entendeu? Que não se importa com a sociedade, que rouba a sociedade”.

A fala faz parte da nova estratégia da campanha bolsonarista. A equipe do presidente o quer mais duro e associando Lula aos escândalos do Mensalão, Petrolão e da Lava Jato. É a última cartada para crescer nas pesquisas.

Lula pedirá direito de resposta

Após o ataque de Bolsonaro, o QG do ex-presidente se reuniu e decidiu entrar na Justiça para pedir direito de resposta. Caso o TSE acate o pedido de Lula, ele poderá responder o ataque dentro da propaganda eleitoral do seu principal adversário.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.