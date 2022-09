Reprodução/Instagram Fernando Haddad

O candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) cancelou sua ida para Presidente Prudente. Ele participaria de uma sabatina em um canal de televisão, mas sua equipe descobriu que pessoas trocaram mensagens em um grupo de WhatsApp com ameaças ao ex-prefeito da capital paulista.



“O candidato concederia entrevista ao vivo para a TV Fronteira (afiliada da Rede Globo), às 11h45, como parte da rodada de sabatinas. O cancelamento se deveu ao fato de que, na manhã desta terça-feira (6), a coordenação tomou conhecimento de mensagens veiculadas em grupos de WhatsApp da região com ameaças explícitas à passagem do candidato na cidade”, diz trecho da nota da assessoria do candidato.

A equipe do ex-prefeito procurou a polícia de Presidente Prudente e registrou um boletim de ocorrência. A campanha afirmou que conversará com a emissora para, se possível, encontrar uma nova data para que a sabatina seja feita. Porém, deixou claro que Haddad só estará na cidade se sua segurança estiver garantida.

Confira abaixo a nota na íntegra:

A coordenação da coligação Juntos Por São Paulo, do candidato ao governo, Fernando Haddad (PT), informa que, por motivos de segurança, cancelou a agenda em Presidente Prudente que ocorreria na manhã de quarta-feira (7).

O candidato concederia entrevista ao vivo para a TV Fronteira (afiliada da Rede Globo), às 11h45, como parte da rodada de sabatinas.O cancelamento se deveu ao fato de que, na manhã desta terça-feira (6), a coordenaçãotomou conhecimento de mensagens veiculadas em grupos de WhatsApp da região com ameaças explícitas à passagem do candidato na cidade.

A coordenação da campanha majoritária enviou ofício ao 18º Batalhão da PM de Presidente Prudente solicitando providências e lavrou boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.

Diante das ameaças, que colocavam em risco inclusive a integridade da equipe, a coordenação optou por declinar do convite da emissora, mas se colocou à disposição para encontrar uma solução desde que a segurança do candidato esteja garantida.

