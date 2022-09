Foto: ANSA Diante das sanções, Rússia busca acordos militares com Coreia do Norte e Irã

Fontes do serviço de inteligência dos Estados Unidos afirmam que a Rússia está comprando milhões de foguetes e projéteis da Coreia do Norte. O movimento estaria sendo feito para os russos darem seguimento à invasão na Ucrânia.

De acordo com as informações inicialmente publicadas nesta srgunda-feira (5) no jornal norte-americano New York Times, funcionários do governo dos EUA entendem que a atitude do Ministério da Defesa russo se deve às sanções comerciais do Ocidente impostas a Moscou.

Por conta disso, os russos estariam vivenciando um cenário de falta de suprimentos militares. A Rússia também vem buscando o apoio do Irã para conseguir obter reforço de equipamentos militares para a guerra na Ucrânia.

As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram que, há cerca de uma semana, drones de fabricação uraniana foram enviados para a Rússia e serão usados nos combats contra os ucranianos.

A fonte consultada pela reportagem do jornal norte-americano, no entanto, não informa a quantidade ou o momento exato da aquisição do armamento fornecido pelos norte-coreanos. Contudo, a autoridade ressalta que há a expectativa de que novas aquisições devem ser realizadas nos próximos meses.



Vale ressaltar que qualquer tipo de acordo de compra de armamentos firmado com a Coreia do Norte infringe uma resolução da ONU, onde ficou estabelecido que o país está proibido de importar e exportar armas de outros países.

Irã e Coreia do Norte estão em um contexto de isolamento no comércio internacional e, por conta disso, os dois países vêem com bom olhos acordos comerciais selados com os russos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.