Nesta terça-feira (6), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou o tom contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista também reforçou o pedido para os eleitores fazerem o voto útil, dando uma alfinetada em Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Ele participou de uma reunião do conselho político da coligação “Brasil da Esperança” e conversou sobre diversos assuntos sobre a eleição.



“Não tem porque ter vergonha de tentar ganhar no 1º turno. Se quem tem 5% sonha em ter 40%, porque quem tem mais de 40% não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno?”, declarou Lula, dando uma cutucada na emedebista e pedetista.

Na última pesquisa Ipec, divulgada na segunda (5), Lula apareceu com 44% dos votos, ainda muito próximo de vencer no primeiro turno. Ciro e Tebet alcançaram 8% e 4%, respectivamente, mas não estão com seus eleitores consolidados.

Segundo o relatório do instituto, 59% do eleitorado que pretendem votar no ex-governador do Ceará afirmaram que podem mudar de voto no dia 2 de outubro, enquanto 56% dos que dizem que querem escolher Simone revelaram que podem optar por outro nome na urna.

Querendo liquidar a disputa já no primeiro turno, Lula e o PT passaram a mirar o eleitor indeciso e aberto a trocar de voto para evitar que Jair Bolsonaro chegue ao segundo turno.

“Quando a gente sonha junto, dizem que se torna realidade. Estou convencido que se continuarmos trabalhando da forma que estamos, podemos ganhar no 1° turno”, completou o ex-presidente em seu discurso.

A campanha petista aguarda os atos de 7 de setembro, tendo a certeza que Bolsonaro vai ser radical. O partido pretende usar possíveis falas antidemocráticas do governante para atrair novos votos.

