MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

A ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , negou um pedido do PDT contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta realização de “showmício” na Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos, no último dia 26.

O partido de Ciro Gomes pedia que o TSE vedasse a participação eleitoral de Bolsonaro em eventos "do porte e da natureza" da festa de Barretos. De acordo com a sigla, o show, que contou com ao menos 35 mil pessoas, teria sido irregularmente "subvertido" pela campanha bolsonarista à reeleição num "showmício", vedado pelo STF.

Para a ministra, é "indevido" o enquadramento como showmício de um evento que "jamais foi organizado, realizado e concebido para divulgar qualquer tipo de candidatura". Avaliação que, segundo ela, se encaixa no caso da festa de Barretos.

"Tenho como indevido pretender enquadrar ou limitar um evento artístico e esportivo tradicional, que representa a maior festa de rodeio da América Latina, que ocorre por décadas, e que dura 10 dias, a mero evento de promoção de candidatura, considerada uma fala de 2 minutos, extraída de um vídeo de menos de 30 minutos", afirmou.

A justificativa para o pedido do PDT é que Bolsonaro utilizou a estrutura da festa para "animar o público e promover sua candidatura", verbalizando no discurso "os pontos centrais do seu programa de campanha" e as palavras “Deus", "pátria" e "família", sempre mencionadas para promover a chapa.

