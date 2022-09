Reprodução / Redes sociais - 06.09.2022 Helicóptero caiu durante manobra de pouso

Na manhã desta terça-feira (6), um helicóptero que levava o deputado federal João Bacelar (PL) caiu no Distrito de Pedra Vermelha, na cidade de Monte Santo, na Bahia . Além de Bacelar, no helicóptero estavam o piloto e o candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira (União).

De acordo com a nota divulgada pela assessoria de imprensa do deputado, todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e estão bem. Conforme publicação nas redes sociais, o acidente ocorreu enquanto o piloto realizava a manobra de pouso.

A equipe de Marcinho também confirmou as informações nas redes sociais do candidato. "Tranquilizamos a todos, em especial nossos eleitores e amigos, que foi apenas um susto", diz a publicação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento às vítimas no local do acidente. O deputado — que tenta reeleição — viajava para Monte Santo para participar de um comício ao lado do candidato.

