A campanha de Marcelo Freixo (PSB) vai explorar o escândalo envolvendo Washington Reis (MDB), vice de Cláudio Castro ao governo do Rio de Janeiro. O deputado federal tentará convencer o eleitor fluminense de que o atual governante estadual faz parte de esquemas supostamente de corrupção.



Nesta terça-feira (6), o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro negou o registro da candidatura do ex-prefeito de Duque de Caxias. A alegação da Corte é que, em 2016, STF condenou Reis, na ocasião deputado federal, a sete anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

A condenação ocorreu porque o vice foi acusado de dano ambiental em um loteamento autorizado em seu governo em Duque de Caxias. Mesmo com essa ficha, Castro resolveu convidá-lo para ser vice da sua chapa.

Há poucos dias, a Polícia Federal realizou busca e apreensão na casa de Washington e encontrou um fuzil e mais R$ 700 mil em dinheiro. O episódio repercutiu no Rio de Janeiro, mas não afetou o desempenho do governador do Rio de Janeiro nas pesquisas eleitorais.

Porém, a campanha de Freixo passará a explorar os dois casos para prejudicar a imagem de Castro junto aos eleitores. A intenção é aumentar a rejeição do governador e, consequentemente, melhorar o desempenho do candidato apoiado por Lula (PT).

