Reprodução: YouTube / The Guardian Liz Truss discursou em frente à sede do governo, em Downing Street

A primeira-ministra do Reino Unido, Lizz Truss, empossada na manhã desta terça-feira (6) pela rainha Elizabeth 2ª, em um castelo da realeza, fez seu primeiro discurso como premiê britânica em frente à sede do governo, em Downing Street. Em um primeiro momento, Liz enalteceu os feitos de seu antecessor, Boris Johnson, e afirmou estar "honrada" em assumir o cargo.

"Boris Johsnon entregou o Brexit, a vacina contra a Covid e enfrentou a agressão russa. A história o verá como um importante primeiro-ministro. Estou honrada em assumir essa responsabilidade em um momento vital para o nosso país" disse.

"Agora enfrentamos fortes ventos contrários globais causados pela terrível guerra da Rússia na Ucrânia e as consequências da Covid. Agora é a hora de resolver os problemas que estão travando a Grã-Bretanha. Precisamos construir estradas, casas e banda larga mais rápida. Precisamos de mais investimentos e ótimos empregos em todas as cidades do país. Precisamos reduzir a carga sobre as famílias e ajudar as pessoas a retomar a vida. Sei que temos o que é preciso para enfrentar esses desafios. É claro que não será fácil, mas podemos fazer isso. Transformaremos a Grã-Bretanha em uma nação aspiracional, com empregos bem remunerados, ruas seguras e onde todos têm as oportunidades que merecem", completou.

Na sequência, a primeira-ministra falou sobre seu plano de governo e que o pretende fazer durante seu mandato. A principal prioridade econômica da premiê é cortar impostos. Outras metas importantes incluem cuidar da crise energética causada pela guerra e melhorar os serviços de saúde.

Ao final, Liz agradeceu e afirmou estar confiante de que o Reino Unido pode superar as dificuldades reconstruir sua economia. A grande missão de seu governo, disse, é garantir oportunidade e prosperidade a todo o povo britânico e às futuras gerações.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .